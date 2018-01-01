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Бокс останется в программе Олимпийских игр

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МОК недоволен работой Международной ассоциации бокса.
Бокс на Олимпийских играх
Бокс на Олимпийских играх
Getty Images

Международный олимпийский комитет не будет исключать бокс из программы Олимпийских игр-2020, сообщает Boxing Scene.

Кроме того, организация приняла решение отобрать право на организацию турнира и квалификаций у Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает Boxing Scene.

Такое решение связано с некомпетентной работой судей и системой организации турниров, а также проблемами ассоциации в финансовой отчетности.

Организацией олимпийского и квалификационных турниров будет заниматься рабочая группа, которую возглавил член Олимпийского комитета Японии.

Отметим, что отборочные соревнования пройдут с января по май 2020 года.

Ранее сообщалось, что бокс могут исключить из программы Олимпийских игр из-за коррупционного скандала.

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Теги: бокс, Олимпийские игры
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Источник: Boxingscene.com

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