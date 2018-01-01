Макгрегор: Мейвезер обещал мне реванш. Уверен, что могу его победить

Скандальный ирландец хочет провести второй бой с Флойдом по правилам бокса.

Бывший чемпион UFC Конор Макрегор вспомнил свой дебютный бой по правилам бокса, в котором он досрочно проиграл непобежденному Флойду Мейвезеру. По мнению ирландца, он смог бы победить американского боксера в реваншном поединке.

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“Я бы хотел провести реванш с Мейвезером по правилам бокса. Я уверен, что победил бы его. Я знаю, что могу победить. Когда был первый бой, в первых раундах я наносил много ударов. Тогда я даже после первого раунда сказал в своем углу, что все легко получается. Мейвезер обещал мне реванш, но с тех пор больше мы с ним не связывались“, - сказал Макгрегор во время подкаста Тони Робинсона.

Напомним, ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Макгрегор стал настоящей звездой, когда решил боксировать с Мейвезером.