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Фьюри: Являюсь единственным в мире, кто может побить Уайлдера

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Британец считает, что чемпион WBC с легкостью нокаутирует Джошуа.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейт Деонтей Уайлдер обладает самым лучшим нокаутирующим ударом в мире. По мнению британца, американец с легкостью сможет "вырубить" Энтони Джошуа, однако, с самим Фьюри, у Деонтея будут большие проблемы. Об этом сообщает Behind The Gloves.

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"Я сразу говорил, что он закончится за 3 раунда. Не потому что Бризил делает что-то плохо, просто ему противостоял такой большой панчер, как Уайлдер. Он не смог бы ничего противостоять ему. Уайлдер может сделать то же самое со всеми.

Он сделает это с Джошуа, сделает с Диллианом Уайтом, и с любым другим в дивизионе. Он любого нокаутирует так, как Бризила, если только ты не контрпанчер, если не владеешь неуловимыми движениями, как у истребителя F-15, как у меня, он нокаутирует тебя, все просто. 

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Деонтей Уайлдер - это второй крутейший человек в мире после меня. Он любого супертяжа побьет кроме меня. Я доказал это своим возвращением после 3-летнего отсутствия. Я ежедневно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Я доказал это после ментальных проблем, я доказал это после боев с мешками и поездки в Америку, где я подрался с Уайлдером в его шоу.

Я единственный в мире, кто побьет его, никто другой на это не способен, потому что он слишком силен и слишком обманчив. У него такой стиль. Его удары летят, как молнии, их никто не может увидеть", - сказал Фьюри.

Напомним, в последнем поединке Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде, защитив чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.

Ранее сообщалось, что реванш Фьюри - Уайлдер может пройти в начале 2020 года.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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