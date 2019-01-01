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Турман: Пакьяо уйдет из бокса после боя со мной

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Американский боксер уверен в победе над филиппинцем.
Мэнни Пакьяо и Кит Турман
Мэнни Пакьяо и Кит Турман
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман высказался о приближающемся бое против обладателя титула WBA Regular Мэнни Пакьяо. Со слов американца, он уважает филиппинского боксера, однако хочет завершить его карьеру. Об этом сообщает BoxingScene.

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"Пакьяо - это легенда. Но он закончит 20 июля. Пакьяо уйдет в истории. Я сделаю с ним то, что он сделал с Оскаром де ла Хойей. После боя с Мэнни, Оскар больше не боксировал. И Мэнни больше не выйдет в ринг после боя со мной.

После нашего боя уже никто не будет говорить о реванше, потому что Мэнни не захочет это повторить. Запомните мои слова. Пакьяо уйдет из бокса 20 июля", - сказал Турман.

Бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля и будет показан на телеканале FOX. 

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Кит Турман, бокс
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