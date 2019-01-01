Ломаченко остался лучшим боксером мира в обновленном рейтинге The Ring

Еще один украинец Александр Усик расположился на пятом месте.

Авторитетный журнал Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Первую строчку удерживает чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко.

Кроме того, в топ-10 входит еще один украинец - чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе Александр Усик, который мог укрепить свое положение в рейтинге, но был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе из-за травмы.

Вторым стал чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а тройку лучших замкнул чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

Рейтинг боксеров вне весовой категории по версии The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наоя Иноуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

6. Эррол Спенс (США)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Майки Гарсия (США)

10. Донни Ньетес (Филиппины)

Напомним, следующий бой Василия Ломаченко состоится 31 августа в Лондоне.