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Джошуа и Уайлдер могут провести сразу два боя

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Планируется, что боксеры встретятся в США и Великобритании.
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа
Getty Images

Менеджер обладателя поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа, Фредди Каннингем, рассказал о возможном бое своего подопечного против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Со слов Фредди, стороны ведут переговоры о проведении сразу двух поединков. Об этом сообщает BoxingScene.

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“Я думаю, что если Джошуа и Уайлдер договорятся, то это будет сделка на два боя. Первый должен пройти в США, второй поединок - в Англии. Они оба имеют большую популярность в своих странах. Почему бы не дать фанатам в США и в Британии то, чего они хотят“, - заявил менеджер Джошуа.

Ранее стало известно, сколько Уайлдер хочет получить за бой с Джошуа.

Также отметим, промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Джошуа - Уайлдер должен состояться.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
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