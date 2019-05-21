Уайлдер: Все мужчины меня боятся, поскольку не хотят быть опозоренными

Американец считает, что боксер не должен показывать своих слабостей на ринге.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что многие мужчины боятся его. Со слов американца, ни один представитель мужского пола не хотел бы быть опозоренным перед большим количеством людей после поражения. Об этом сообщает Boxing Scene.

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"Все мужчины меня боятся. Кто-то сказал, что боксеров сложно напугать, поскольку их ничего не страшит. Нужно понять, что все мы тоже чего-то боимся, поскольку мы простые люди. Но на ринге не принято показывать своих слабостей.

Могу сказать, что ни один мужчина не захочет, чтобы я опозорил его перед глазами множества зрителей, когда он упадет на ринге. Никто не знает, что с ним будет после сокрушительного удара. Но точно никто из парней не хочет, чтобы люди видели, как он проигрывает. Это очень сложно пережить", - сказал Уайлдер.

Напомним, в последнем поединке Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде, защитив чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.