Пакьяо: Мне нравится быть аутсайдером в своих боях

Филиппинец высказался о своих шансах на победу в поединке с Турманом.

Обладателя титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо в бою против чемпиона WBA Кита Турмана, считают аутсайдером. Филиппинец заявил, что такой расклад шансов его только мотивирует. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Мне нравится статус аутсайдера. Так уже было в бою против Де Ла Хойи. Благодаря этому я только получаю дополнительную мотивацию“, – сказал Пакьяо.

Бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля и будет показан на телеканале FOX.

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.