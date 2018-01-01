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Пакьяо: Мне нравится быть аутсайдером в своих боях

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Филиппинец высказался о своих шансах на победу в поединке с Турманом.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Обладателя титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо в бою против чемпиона WBA Кита Турмана, считают аутсайдером. Филиппинец заявил, что такой расклад шансов его только мотивирует. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Мне нравится статус аутсайдера. Так уже было в бою против Де Ла Хойи. Благодаря этому я только получаю дополнительную мотивацию“, – сказал Пакьяо. 

Бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля и будет показан на телеканале FOX. 

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Кит Турман, бокс
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