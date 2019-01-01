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Фьюри: Макгрегор стал настоящей звездой, когда решил боксировать с Мейвезером

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Ирландский боксер похвалил своего соотечественника за популяризацию ММА.
Конор Макгрегор против Флойда Мейвезера
Конор Макгрегор против Флойда Мейвезера
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри лестно высказался о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре. По мнению опытного боксера, ирландец стал человеком, который сделал бои смешанных единоборств популярными во всем мире. Об этом сообщает Mirror.

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“На мой взгляд, Конор изменил правила игры в ММА. Он стал автором новых стандартов, он сделал ММА популярным. Он стал тем, кто изменил эту индустрию. Макгрегор вышел за привычные рамки, он решился боксировать с Мейвезером и стал настоящей звездой. Он может гордиться собой. У каждого бывают проблемы в жизни. Но важно другое - то, как мы их преодолеваем“, - заявил Фьюри.

Следующий бой Фьюри проведет 15-го июня в Лас-Вегасе против немца Тома Шварца.

Ранее Макгрегор похвастался фото с Овечкиным.

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Теги: Тайсон Фьюри, Конор Макгрегор, бокс, ММА
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