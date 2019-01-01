Видео дня: В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Бой Джерхеда Фендерсона и Иросвани Дювергеля отметился интересным моментом.
В США состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринге встретились тяжеловесы Джерхед Фендерсон из США и кубинец Иросвани Дювергель.
Во одном из раундов между Джерхедом Фендерсоном и Иросвани Дювергелем случился интересный эпизод, когда оба боксера оказались в нокдауне в одно и то же время.
Дювергель упал на канаты, но быстро смог подняться, а вот его оппонент, в свою очередь, вставал уже под счет судьи.
Победителем боя решением судей стал Дювергель.
Полная версия правил