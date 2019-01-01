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Видео дня: В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

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Бой Джерхеда Фендерсона и Иросвани Дювергеля отметился интересным моментом.

Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель
Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель
Скриншот

В США состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринге встретились тяжеловесы Джерхед Фендерсон из США и кубинец Иросвани Дювергель.

Во одном из раундов между Джерхедом Фендерсоном и Иросвани Дювергелем случился интересный эпизод, когда оба боксера оказались в нокдауне в одно и то же время.

Дювергель упал на канаты, но быстро смог подняться, а вот его оппонент, в свою очередь, вставал уже под счет судьи.

Победителем боя решением судей стал Дювергель.

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Теги: бокс, нокдаун, видео нокдауна
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Источник: /www.youtube.com/channel/UCqQo7ewe87aYAe7ub5UqXMw

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