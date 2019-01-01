Уайлдер - о бое с Джошуа: Фанаты получат то, чего хотят
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о возможном объединительном бое с обладателем поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Об этом сообщает Boxing Scene.
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“Этот бой произойдет. Верю в это всем сердцем. Наша обязанность – дать фанатам то, что они так хотят. Думаю, что когда мы в следующий раз начнем переговоры, то сделка будет заключена“, – сказал Уайлдер.
Ранее стало известно, сколько Уайлдер хочет получить за бой с Джошуа.
Напомним, в последнем поединке Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде, защитив чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.
Также отметим, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.
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