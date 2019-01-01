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Джошуа: Будет сложно нокаутировать Руиса, он - боец чемпионского уровня

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Обладатель чемпионских поясов в хэвивейт выразил уважение претенденту на титулы.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о предстоящем бое против Энди Руиса. Также непобежденный британец назвал своего соперника бойцом чемпионского уровня, который может устроить драку. Об этом сообщает Boxingnews24.

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“Неважно, как ты выглядишь. В боксе имеют значение навыки, умения, сердце и голова. У Энди есть все, что я назвал. Он может и драться, и боксировать, это очень важно. Энди – достойный претендент.

Некоторые люди говорят, что Руис-младший не выглядит как боец, поэтому он не может боксировать. Но я всегда говорил, что если выпустить в ринг десяток бодибилдеров, то ни один из них не сможет завоевать даже региональный титул.

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Руис – опасный и непредсказуемый, его сложно нокаутировать. Он может устроить драку. Энди оказал достойное сопротивление Паркеру. Он – боец чемпионского уровня, так что о недооценке соперника не может быть и речи“, – сказал Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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