Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: реванш может состояться в начале 2020 года

Промоутер британца рассказал об организации этого боя.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой-реванш своего подопечного с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Metro.

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“Я думаю, что Showtime предложили Уайлдеру пару боев, прежде чем он встретится с Фьюри в реваншном бою. Если это правда, то этот поединок будет в начале следующего года. Все мы хотим стать свидетелями этого события, посмотрим что произойдет.

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Я разговаривал с Арумом, сейчас главное - провести бой Тайсона со Шварцем, получив известность в США. Тогда мы будем лучше понимать ситуацию с проединком против Уайлдера.

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Я все еще верю, что следующий большой чемпионский бой в супертяжелом весе, будет Уайлдер против Фьюри, а не Энтони Джошуа против Уайлдера. Между двумя лагерями есть желание сделать этот реванш, это факт“, - заявил Уоррен.

Следующий бой Фьюри проведет 15-го июня в Лас-Вегасе против немца Тома Шварца.

Напомним, в последнем поединке Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде, защитив чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.