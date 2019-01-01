Уайт: Фьюри постоянно несет всякую чушь, его нельзя воспринимать всерьез

Британец в очередной раз резко высказался о своем соотечественнике.

Британский боксер, который находится на первом месте в рейтинге WBC, Диллиан Уайт обвинил экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри в постоянном изменении своих решений и лжи. Об этом сообщает Sky Sports.

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"Сегодня он говорит одно, а завтра - другое. Сначала он заявляет, что не будет драться со мной. А на следующий день говорит: "Да, я буду боксировать с ним и нокаутирую за шесть раундов". Он постоянно противоречит сам себе.

Сначала он говорит: "Я - линейный чемпион, мне не нужен пояс, не нужны санкционирующие организации, я готов драться с кем угодно и где угодно". Теперь он говорит: "Дайте мне пояс WBC Diamond, и я буду боксировать с Уайтом".

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Его нельзя воспринимать всерьез. Ему надо, чтобы его имя каждый день упоминалось в новостях, поэтому он просто несет всякую чушь, чтобы немного напомнить о себе", - заявил Уайт.

Ранее Уайт резко высказывался в сторону Фьюри, обвинив британца во лжи.

Следующий бой Фьюри проведет 15-го июня в Лас-Вегасе против немца Тома Шварца.

В свою очередь, Диллиан Уайт проведет с Оскаром Ривасом 20 июля на O2 Arena в Лондоне.