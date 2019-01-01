Переключиться на мобильную версию

Уайт: Фьюри постоянно несет всякую чушь, его нельзя воспринимать всерьез

Комментариев: 0
Британец в очередной раз резко высказался о своем соотечественнике.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер, который находится на первом месте в рейтинге WBC, Диллиан Уайт обвинил экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри в постоянном изменении своих решений и лжи. Об этом сообщает Sky Sports.

Читай также: Фьюри: Джошуа застрял в прошлом, ему пора повзрослеть и набраться храбрости

"Сегодня он говорит одно, а завтра - другое. Сначала он заявляет, что не будет драться со мной. А на следующий день говорит: "Да, я буду боксировать с ним и нокаутирую за шесть раундов". Он постоянно противоречит сам себе.

Сначала он говорит: "Я - линейный чемпион, мне не нужен пояс, не нужны санкционирующие организации, я готов драться с кем угодно и где угодно". Теперь он говорит: "Дайте мне пояс WBC Diamond, и я буду боксировать с Уайтом".

Читай также: Фьюри: Когда я надрал задницу Кличко, я стал королем супертяжелого дивизиона

Его нельзя воспринимать всерьез. Ему надо, чтобы его имя каждый день упоминалось в новостях, поэтому он просто несет всякую чушь, чтобы немного напомнить о себе", - заявил Уайт.

Ранее Уайт резко высказывался в сторону Фьюри, обвинив британца во лжи.

Следующий бой Фьюри проведет 15-го июня в Лас-Вегасе против немца Тома Шварца.

В свою очередь, Диллиан Уайт проведет с Оскаром Ривасом 20 июля на O2 Arena в Лондоне.

Поделись:
Теги: Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь