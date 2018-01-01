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Богачук: Я просто боксировал и делал свою работу

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Украинец отметил, что Фредди Эрнандес был самым сложным соперником, с которым ему приходилось сражаться.
Сергей Богачук и Фредди Эрнандес
Сергей Богачук и Фредди Эрнандес
Boxing Scene

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук прокомментировал свою феноменальную победу над мексиканским боксером Фредди Эрнандесом.

“Я просто боксировал и делал свою работу. Фредди - весьма сложный и очень хороший боец. Это был мой самый сложный соперник.

Этот бой не был для меня простым. Это очень хороший опыт“, - приводит слова Богачука The Ring.

Напомним, Сергей Богачук нокаутировал Фредди Эрнандеса в пятом раунде, добыв свою 14-ю досрочную победу на профессиональном ринге.

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Теги: бокс, Сергей Богачук
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