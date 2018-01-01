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Богачук в 14-й раз победил, отправив соперника в нокаут

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Украинец продолжил свою впечатляющую серию, одержав 14-ю досрочную победу в 14-ти боях.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
instagram.com/bohachukserhii/

Перспективный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (14-0, 14 КО) одержал свою очередную победу на профиринге.

Украинец провел бой в Голливуде, где нокаутировал мексиканского ветерана Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО). Богачук с начала встречи занял центр ринга и работал через джеб, однако первоначально многие его удары шли мимо.

Уже во втором раунде украинец свалил Эрнандеса правым прямым навстречу, но соперник встал на ноги и продолжил бой. В следующем раунде украинец взвинтил плотность боя, но удары проспекта все чаще рассекали воздух.

Количество пропущенных ударов сказалось в 5-м раунде - Эрнандес опустился на колено после удара по корпусу. Соперник был готов продолжить бой, но рефери решил остановить поединок.

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Теги: бокс, Сергей Богачук, нокаут, победа
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