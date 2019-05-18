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Хирн: Бой Джошуа и Уайлдера должен состояться

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Эдди Хирн впечатлен победой Деонтея Уайлдера над Домиником Бризилом.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал бой обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила. Американский чемпион нокаутировал соперника в первом раунде, что впечатлило известного промоутера и он еще раз подчеркнул важность боя Джошуа и Уайлдера.

“Впечатляющая победа. Теперь Джошуа должен хорошо поработать, чтобы выиграть в бою с Руисом. Бой Джошуа и Уайлдера будет крупнейшим событием в мире спорта, этот поединок должен состояться. Их бой изменит спорт в глобальном плане.

Бой Джошуа - Уайлдер - это бой за наследие и Энтони очень хочет его получить. На ринг выйдут два больших и опасных чемпиона, и оба из них могут выключить сопернику свет сопернику в один миг. Но сначала Джошуа нужно победить Руиса и отправить послание американским болельщикам“, - цитирует Хирна BoxingScene.

Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.

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Теги: Эдди Хирн, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс
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