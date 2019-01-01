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Джо Джойс нокаутом победил Устинова

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Джо Джойс легко разобрался с Александром Устиновым.
Джо Джойс нокаутом победил Устинова

Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (9-0, 9 KO) одержал уверенную победу в британском Стивенейдже над 42-летним белорусским ветераном Александром Устиновым (34-4, 25 KO).

Джойс с первых раундов включился в бой, хотя действовал как-то сумбурно, но тем не менее половина из его размашистых ударов достигали цели, хотя несколько раз 42-летнему Устинову ужалось попасть на встречу.

Но все это было, пока Устинов сохранял силы. К третьему раунду они иссякли, чем тут же воспользовался Джойс, попав эффектным левым крюком в голову. Александр встал на счет десять, однако по его состоянию было очевидно, что продолжать поединок он не может

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Теги: Джо Джойс, Александр Устинов, бокс
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