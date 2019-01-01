Сондерс победил Исуфи и стал чемпионом мира

Британец завоевал вакантный титул WBO в суперсредней весовой категории.

Британец Билли Джо Сондерс (28-0, 13 KO), который ранее владел поясом WBO в среднем весе, стал обладателем такого же титула, только в суперсреднем (до 76,2 кг) весе.

Для этого в Стивенейдже (Великобритания) он победил немца албанского происхождения Шефата Исуфи (27-4-2, 20 KO).

В первых раундах Исуфи выглядел буквально мальчиком для битья. Фаворит работал по сопернику сериями и комбинациями, словно по подвижному мешку, причем действовал с опущенными руками.

В шестом раунде Сондерс едва не поплатился за свою опрометчивость, пропустив серьезный удар, после чего решил отбегаться от Исуфи оставшееся до перерыва время. В дальнейшем поединок вернулся под полный контроль представителя туманного Альбиона, хотя Билли явно уже был не столь активен в атаке и реже взрывался сериями. . Бой был не самым интересным, но с полным преимуществом хозяина ринга.

Итог - единогласная победа Сондерса: 120-108, 117-111 и 118-110.