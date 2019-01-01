WBSS: Тэйлор победил Баранчика, Иноуэ нокаутировал Родригеса

Джош Тэйлор и Наоя Иноуэ стали финалистами Всемирной боксерской суперсерии.

В субботу, 18 мая, в Глазго прошли полуфинальные поединки Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В полуфинале первого полусреднего веса шотландец Джош Тэйлор (15-0) победил белоруса Ивана Баранчика (19-1) единогласным решением судей (117-109, 115-111, 115-111) и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

На старте поединка белорусский боксер был более агрессивен, но Тэйлор же лучше двигался на ногах и ловко уклонялся. Несколько раз у Баранчика прошел мощный левый хук, но шотландец показал стойкость.

В 4-ом раунде Тэйлору удалось пробить несколько тяжелых ударов, которые потрясли Баранчика, но тот поспешил спастись в клинче. Однако уже в следующей трехминутке сам Баранчик имел много удачных моментов.

Ключевой момент поединка произошел в середине боя: Тэйлор, подловив Баранчика точным сильным хуком справа, отправил соперника в нокдаун, а потом обрушился градом ударов и повалил Баранчика во второй раз. Белоруса спасло то, что все происходило в конце раунда.

Под занавес схватки боксеры подарили зрителям брутальный размен, в котором снова точнее был Тэйлор.

В финале Тэйлор встретится с американцем Реджисом Прогрейсом (24-0). Оба боксера не имеют в своем послужном списке поражений.

В полуфинале легчайшего веса японец Наоя Иноуэ (18-0) нокаутировал во втором раунде Эммануэля Родригеса (19-1) из Пуэрто-Рико. Таким образом, Наоя стал обладателем поясов WBA Regular и IBF.

Уже с первых секунд стартовой трехминутки оба боксера стали размениваться тяжелыми ударами. Родригес занял центр ринга, поджимая Иноуэ к канатам, но японец отвечал на каждую атаку пуэрто-риканца точными скоростными ударами.

Во втором раунде Иноуэ стал сильнее наседать на своего соперника, и в одном из разменов японцу удалось пробить хлесткий левый хук в челюсть Родригеса, который заставил его упасть на канвас.

Боксер из Пуэрто-Рико смог подняться на ноги, но Иноуэ продолжил того избивать и еще дважды ударами по печени отправил соперника на канвас. Рефери остановил поединок, так как по Эммануэлю было видно, что он не в силах более продолжать бой.

В финале Инуоэ встретится с филиппинцем Нонито Донэйром (40-5).