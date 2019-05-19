Уайлдер нокаутировал Бризила уже в первом раунде.

Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер сохранил пояс WBC, нокаутировав в первом раунде соотечественника Доминика Бризила. Поединок состоялся в Бруклине (США) на вечере бокса, и стал главным событием ночи.

Бой начался с осторожных джебов, пока в средине первого раунда Уайлдер не попал ударом справа, после чего у претендента подкосились ноги. Деонтей сразу набросился, загнал соперника в угол, но сумбурными ударами не смог довести дело до победы.

Когда, казалось, Бризил стабилизировал ситуацию клинчами, Уайлдер вновь попал со средней дистанции прямым ударом справа. В этот раз Бризил упал и еле поднялся до конца отсчета рефери, однако тот все же дал отмашку.