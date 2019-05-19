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Уайлдер нокаутировал Бризила уже в первом раунде

Комментариев: 1
Уайлдер нокаутировал Бризила уже в первом раунде.
Уайлдер нокаутировал Бризила уже в первом раунде

Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер сохранил пояс WBC, нокаутировав в первом раунде соотечественника Доминика Бризила. Поединок состоялся в Бруклине (США) на вечере бокса, и стал главным событием ночи.

Бой начался с осторожных джебов, пока в средине первого раунда Уайлдер не попал ударом справа, после чего у претендента подкосились ноги. Деонтей сразу набросился, загнал соперника в угол, но сумбурными ударами не смог довести дело до победы.

Когда, казалось, Бризил стабилизировал ситуацию клинчами, Уайлдер вновь попал со средней дистанции прямым ударом справа. В этот раз Бризил упал и еле поднялся до конца отсчета рефери, однако тот все же дал отмашку.

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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  19.05.2019, 09:05
Оценка:  0
ВоблаВологда
А разговоров то было. Бризил молол тем языком ( молоть, не мешки ворочать) про какое то народное чемпионство. Но, куда там ему)))). Поэтому и прячет Джошуа промоутер Хэрило от боя с Бомбардировщиком, страх потерять титулы огромен, и главное-он реален. Фьюри-реально народный чемпион.
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