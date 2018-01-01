Уайлдер - Бризил: видео церемонии взвешивания и битвы взглядов

Претендент оказался гораздо тяжелее чемпиона.

Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил Getty Images

В Бруклине состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, в главном поединке которого встретятся чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и обязательный претендент на титул Доминик Бризил.

Вес Уайлдера составил 101,3 кг, а вес Бризила - 115,8 кг. Таким образом обладатель титула оказался легче своего соперника на 4,5 кг.

Напомним, Деонтей Уайлдер проведет титульную защиту в бою против Доминика Бризила 18 мая в Нью-Йорке, на Barclays Center. Ранее боксеры провели дуэль взглядов. В Украине бой начнется утром в это воскресенье.