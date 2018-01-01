Переключиться на мобильную версию

Уайлдер - Бризил: видео церемонии взвешивания и битвы взглядов

Комментариев: 0
Претендент оказался гораздо тяжелее чемпиона.

Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил
Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил
Getty Images

В Бруклине состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, в главном поединке которого встретятся чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и обязательный претендент на титул Доминик Бризил.

Вес Уайлдера составил 101,3 кг, а вес Бризила - 115,8 кг. Таким образом обладатель титула оказался легче своего соперника на 4,5 кг.

Напомним, Деонтей Уайлдер проведет титульную защиту в бою против Доминика Бризила 18 мая в Нью-Йорке, на Barclays Center. Ранее боксеры провели дуэль взглядов. В Украине бой начнется утром в это воскресенье.

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, Доминик Бризил, бокс, церемония взвешивания
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь