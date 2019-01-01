Стало известно, сколько Уайлдер хочет получить за бой с Джошуа - СМИ

Американец хочет заработать колоссальные 100 миллионов долларов.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сообщил, сколько хочет заработать за объединительный бой с обладателем титулов IBF, WBA, WBO и IBO в хэвивейт Энтони Джошуа. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, представители Джошуа предложили Уайлдеру 10 миллионов долларов, однако позже увеличили возможную сумму оклада американца до 40 миллионов. Уайлдера не устроили эти условия и заявил, что выйдет на ринг с Джошуа не менее чем за 100 миллионов долларов.

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Напомним, Деонтей Уайлдер проведет титульную защиту в бою против Доминика Бризила 18 мая в Нью-Йорке, на Barclays Center. Ранее боксеры провели дуэль взглядов.

Также отметим, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.