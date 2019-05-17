Бризил: Хочу стать народным чемпионом мира, а не болтать, как Уайлдер

Претендент на титул считает Деонтея недостойным чемпионом.

Американский боксер Доминик Бризил высказался о предстоящем бое против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает BoxingScene.

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“Я очень воодушевлен. У меня был отличный тренировочный лагерь с Вирджилом Хантером. Лучший в моей жизни. Я психологически и физически готов. Завоевание пояса WBС - это все для меня. Уайлдер не понимает, во что ввязался. Ему лучше верить в свои способности, потому что в субботу его ждет тяжелейший бой в его жизни.

Я изобью Деонтея так сильно, что он больше не захочет надевать перчатки. Никакие слова Уайлдера не повлияют на меня. Пусть продолжает болтать, а я подожду боя. Я заставлю его умолкнуть в субботу.

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Я скажу вам, что, когда я получу этот титул, я собираюсь изменить супертяжелый вес. Я планирую сделать себя народным чемпионом. Чемпион в тяжелом весе не должен быть неприкасаемым человеком.

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Он должен посещать школы и столовые. Устраивать там различные мероприятия, чтобы помочь людям, которых они могут ожидать. Это то, чего Деонтей Уайлдер не делал за четыре года, когда у него был пояс, но для меня это будет приоритетом“, - заявил Бризил.

Напомним, Деонтей Уайлдер проведет титульную защиту в бою против Доминика Бризила 18 мая в Нью-Йорке, на Barclays Center. Ранее боксеры провели дуэль взглядов.