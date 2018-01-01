Уайлдер: Бризил может увидеть чемпионский пояс только во сне

Американский супертяжеловес считает встречу с Домиником больше, чем просто боксерский поединок.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о предстоящей титульной защите против Доминика Бризила. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Все они говорят, что находятся в наилучшей форме, и у них есть план для победы надо мной. Это не сработает. Ничего из того, что он готовил, не сработает. Это больше чем боксерский матч. Это давняя история между мной и Домиником. Он просил о бое, и он его получит.

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Это будет отличный вечер для меня и грустный для него. Я не верю словам Бризила. Такой как он не может победить меня. Чемпионский пояс он может увидеть только во сне. Мои действия будут громче слов. Я лучший. Я избранный“, - заявил Уайлдер.

Напомним, Деонтей Уайлдер проведет титульную защиту в бою против Доминика Бризила 18 мая в Нью-Йорке, на Barclays Center. Ранее боксеры провели дуэль взглядов.

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