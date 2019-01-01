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Спенс: Мы с Пакьяо можем подарить зрителям зрелищный бой

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Американец считает, что карьера филиппинского боксера подходит к концу.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Американский боксер Эррол Спенс готов сразиться с филиппинцем Мэнии Пакьяо.

“Я считаю, что это будет равный бой. У Пакьяо есть характер и неплохие навыки, и мы действительно можем подарить зрителям зрелищный бой.

Пакьяо вскоре станет членом Зала славы бокса, но его карьера уже подходит к концу. Могу отправить его на пенсию с хорошим денежным чеком“, - цитирует Спенса BoxingScene.

Напомним, в своем последнем поединке Эррол Спенс разгромил Мигеля Анхеля Гарсию.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, Мэнни Пакьяо
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Источник: BoxingScene

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