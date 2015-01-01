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Боб Арум: Дэвис использует имя Ломаченко, чтобы стать популярнее

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В промоутереской компании украинца считают, что никто не хочет увидеть бой Дэвиса с Ломаченко.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум заявил о том, что бой Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) против Джервонты Дэвиса (21-0, 20 КО) не вызовет никакого интереса.

“Дэвис используют имя Ломаченко, чтобы стать популярнее. Они не делают никаких шагов, что вероятный бой таки состоялся. Единственное, что можно уверенно сказать о компании Флойда Мейвезера, что он разбирается в боксерском бизнесе.

С Дэвисом был не тот Педраса, который сейчас. Тогда он имел проблемы со своим промоутером, плохо тренировался. Не думаю, что можно сравнивать эти бои.

Никто не хочет увидеть бой с Дэвисом кроме него самого. Он даже не в легком весе“, – сказал он.

Отметим, что по словам Ломаченко, он хотел бы провести бой с Майки Гарсией и Джервонтой Дэвисом.

“Дэвис - это топовый боец в 130 фунтах, и я могу спуститься в этот вес, если наши промоутеры организуют такой бой. Но это зависит не от меня, это зависит не от спортсменов, это решают промоутеры и телесети.

Напомним, Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 12 апреля. Соперником украинца будет Этони Кролла.

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко
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