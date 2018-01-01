Уайлдер отказывается боксировать с Джошуа
Об этом заявил промоутер британца.
Бой между непобежденным американским боксером-профессионалом Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа может не состояться.
"Если Деонтей заключит новую сделку с Showtime, это означает, что он не хочет драться с Джошуа. Я чувствую, что мы сделали все возможное, но на данном этапе, чем меньше прикладывается усилий, тем лучше. Наша задача обеспечить проведение поединка за звание бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Это расстраивает, но фанаты начинают понимать что к чему. Я буду молчать, пока правда сама не вылезет наружу", - заявил промоутер Джошуа - Эдди Хирн.
Источник: fightnews.info
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