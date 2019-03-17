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Гарсия: Горжусь тем, чего смог добиться

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Боксер не озадачен своим поражением.
Гарсия: Горжусь тем, чего смог добиться

В титульном поединке в полусреднем весе состоялся бой между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и чемпионом мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсией.

Поединок завершился в пользу Спенса, однако Гарсия был доволен собой.

"Я только что прошел 12 раундов с великим чемпионом в полусреднем весе. Мы сделали то, чего ранее никому не удавалось сделать. Я проиграл этот бой, однако горжусь тем, чего смог добиться. Мне нужно отдохнуть и подумать обо всем. Вероятно, мне стоит задуматься над тем, чтобы боксировать в более легком весе, но нам нужно время все обдумать", - сказал Гарсия.

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петенька  (аноним)  17.03.2019, 09:44
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