Эррол Спенс разгромил Мигеля Анхеля Гарсию

Чуда не произошло – Майки Гарсия проиграл "по всем статьям".

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс провел легкую для себя защиту титула против легковеса Мигеля Анхеля "Майки" Гарсии.

С первых раундов Спенс обозначил свое преимущество, используя свои габариты, в частности длину рук. Чемпион уверенно держал удобную дальнюю дистанцию и набирал очки, постреливая прямыми ударами и боковыми с обеих рук. Гарсия, в свою очередь, очень долго включался в бой, а его быстрый джеб в этом бою был полностью нейтрализован.

Ко всему прочему, набор веса снизил скорость Гарсии, так что даже в этом компоненте он уступал Спенсу. Ближе к чемпионским раундом наблюдалсь уже односторонеее избиение. Эррол нарастил обороты, стал чаще пробивать по корпусу и практически расстреливал уступающего в габаритах соперника на выбор.

Гарсия мужественно выдерживал мощные атаки чемпиона и продолжал идти вперед, но все, что ему удалось показать в поединке - отважность и стойкость. Он выстоял все 12 раундов, по итогам которых судьи поставили 120:107 и дважды по 120:108 в пользу Спенса.