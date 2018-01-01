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Эррол Спенс разгромил Мигеля Анхеля Гарсию

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Чуда не произошло – Майки Гарсия проиграл "по всем статьям".
Эррол Спенс разгромил Мигеля Анхеля Гарсию

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс провел легкую для себя защиту титула против легковеса Мигеля Анхеля "Майки" Гарсии.

С первых раундов Спенс обозначил свое преимущество, используя свои габариты, в частности длину рук. Чемпион уверенно держал удобную дальнюю дистанцию и набирал очки, постреливая прямыми ударами и боковыми с обеих рук. Гарсия, в свою очередь, очень долго включался в бой, а его быстрый джеб в этом бою был полностью нейтрализован.

Ко всему прочему, набор веса снизил скорость Гарсии, так что даже в этом компоненте он уступал Спенсу. Ближе к чемпионским раундом наблюдалсь уже односторонеее избиение. Эррол нарастил обороты, стал чаще пробивать по корпусу и практически расстреливал уступающего в габаритах соперника на выбор.

Гарсия мужественно выдерживал мощные атаки чемпиона и продолжал идти вперед, но все, что ему удалось показать в поединке - отважность и стойкость. Он выстоял все 12 раундов, по итогам которых судьи поставили 120:107 и дважды по 120:108 в пользу Спенса.

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Теги: Майки Гарсия, Эррол Спенс, бокс
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