Спенс: Победа над Гарсией сделает меня первым в рейтинге p4p

Эррол Спенс уверен в своей победе над Майки Гарсией.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс накануне поединка против чемпиона мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсии выразил уверенность в том, что успех в поединке с Гарсией поможет ему стать первым номером в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p).

"Эта победа сделает меня первым номером рейтинга p4p. У Майки отличный профессиональный рекорд и огромная фанатская база. Чувствую, что победа над ним превратит меня в настоящую звезду.

Все хотят пойти по пути Мейвезера и стать новым лицом нашего вида спорта. Полагаю, победа над Гарсией сделает меня лицом современного бокса и лучшим в мире", - приводит слова Спенса Boxingnews24.