Ломаченко: Самые интересные бои для меня - с Майки Гарсией и Джервонтой Дэвисом

Украинец рассказал, с кем бы он очень хотел провести поединок.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) заявил, что его главная цель - объединение всех поясов, однако не исключил вероятность опуститься в весе, чтобы встретиться с топовыми боксерами.

“Я думаю, нам просто необходимы хорошие бои, большие бои. Мне нужны топовые соперники, которых хотят видеть фанаты. Эти поединки делают тебя большой звездой.

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У меня есть цель, у меня есть мотивация, я хочу объединить все чемпионские пояса, поэтому я просто подожду свои титулы, это следующий шаг. Мне кажется, самыми интересными противниками для меня могут стать Майки Гарсия и Джервонта Дэвис.

Дэвис - это топовый боец в 130 фунтах, и я могу спуститься в этот вес, если наши промоутеры организуют такой бой. Но это зависит не от меня, это зависит не от спортсменов, это решают промоутеры и телесети.

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Все боксеры упорно тренируются. Не у всех, но у многих спортсменов есть талант, но я думаю, что многие забывают о тренировке ума и боксерского IQ. Я не забываю об этом и всегда работаю над боксерским IQ“, - приводит слова Ломаченко FightSpaceWorld.

Напомним, следующий бой Василия Ломаченко состоится 12-го апреля в Лос-Анджелесе (США). Его соперником будет Энтони Кролла.

Недавно украинец провел открытую тренировку, на которой отметил, что не уверен в своем доминировании над Кроллой.