Тайсон: Ломаченко может вернуть прежний интерес зрителей к боксу

Легендарный боксер считает, что украинец нуждается в продвижении своего профессионального бренда.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что нынешние звезды легкого дивизиона имеют хорошие шансы вернуть интерес зрителей к боксу.

“Мне очень грустно от недостатка продвижения боксеров. Есть такие парни, как Эррол Спенс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.

Они отличные боксеры, которые нуждаются в продвижении профессионального бренда. Я думаю, что такие люди, как они смогут вернуть прежний интерес зрителей к боксу“, - заявил Тайсон Youtube-каналу Michael Rapaport.

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет против Энтони Кроллы 12 апреля в Лос-Анджелесе.