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Тайсон: Ломаченко может вернуть прежний интерес зрителей к боксу

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Легендарный боксер считает, что украинец нуждается в продвижении своего профессионального бренда.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что нынешние звезды легкого дивизиона имеют хорошие шансы вернуть интерес зрителей к боксу.

“Мне очень грустно от недостатка продвижения боксеров. Есть такие парни, как Эррол Спенс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.

Они отличные боксеры, которые нуждаются в продвижении профессионального бренда. Я думаю, что такие люди, как они смогут вернуть прежний интерес зрителей к боксу“, - заявил Тайсон Youtube-каналу Michael Rapaport.

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет против Энтони Кроллы 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Василий Ломаченко
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Источник: www.youtube.com

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Комментариев (1)
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Boxerogos    15.03.2019, 22:30
Оценка:  -1
Boxerogos
Пластмассовый Майк,ты снова подсел на"кокос"?Ты видел бой между Фьюри и Уайлдером в конце прошлого года?Это был бой десятилетия!Маленькие боксёры не сделают больше для бокса чем это уже сделали супертяжи Джошуа,Фьюри и Уайлдер!
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