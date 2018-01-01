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Кролла: Я не боюсь Ломаченко

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Британец считает, что у него нет таких навыков, как у украинца.
Энтони Кролла
Энтони Кролла
Getty Images

Британский боксер Энтони Кролла поделился ожиданиями от боя с обладателем титулов WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко.

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“Этот поединок будет очень тяжелым. Я не глуп и понимаю, что это крайне сложный бой. У меня и близко нет таких навыков, как у Ломаченко. Он почти все делает лучше меня. Я выйду в ринг с одним из лучших боксеров мира. Но могу заявить, что я нисколько этого не боюсь“, - цитирует Кроллу BoxingScene.

Напомним, бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Энтони Кролла, Василий Ломаченко
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Источник: BoxingScene

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