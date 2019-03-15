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Лопес: Мне просто не нравится Ломаченко, поэтому мне на него плевать

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Теофимо Лопес заявил, что проведет бой с украинцем после того, как завоюет свой первый чемпионский титул.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Американский проспект в легком весе Теофимо Лопес заявил, что чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может драться на платной платформе только если согласится на бой с ним.

“Мне просто не нравится Ломаченко. Мне не нравится его отношение к людям, поэтому мне на него плевать. Пускай говорит, что хочет.

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У меня был бой, в котором я дрался с переломом руки. И даже в тот момент у меня не было и мысли, чтобы сдаться. Я сделан из другого теста и Ломаченко необходимо это усвоить. Для меня победа над украинцем - это просто очередная победа.

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Сейчас Ломаченко хочет драться на платной платформе, но его единственный путь туда - это бой со мной. Если я в июне возьму титул, а у него будет три остальных - мы встретимся с ним в ринге“, - приводит слова Лопеса Boxing Talk.

Напомним, следующий бой Василия Ломаченко состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Его соперником будет Энтони Кролла.

Ранее украинец заявил, что Лопес просто пиарится, используя его имя.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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гость  (аноним)  15.03.2019, 13:40
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