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Эррол Спенс - Майки Гарсия: онлайн трансляция боя за титул IBF

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Следите за поединком двух боксеров из топ-10 боксеров вне зависимости от весовой категории в нашем онлайне.
Спенс - Гарсия: онлайн трансляция боя
Спенс - Гарсия: онлайн трансляция боя
Boxing Scene

Один из самых желаемых соперников нашего чемпиона Василия Ломаченко чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия поднялся на две категории выше ради боя с чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

Поединок двух непобедимых боксеров пройдет в ночь с 16 на 17 марта в Арлингтоне, Вашингтон, на AT&T Stadium.

Майки Гарсия является чемпионом мира в четырех весовых категориях. Для американца этот бой - шанс выиграть чемпионский титул в пятой для себя весовой категории. В его активе 39 побед и 30 из них досрочно. В своих последних боях он побеждал Эдриена Бронера, Сергея Липинца и Роберта Истера.

Спенс завоевал титул, победив досрочно Келла Брука. Он досрочно останавливал бывших чемпионов мира: Келла Брука, Ламонта Питерсона и Криса Алгиери. Кроме того, Эррол – один из самых крупных боксеров своего дивизиона, в его активе 24 победы и 21 нокаутом.

На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция боя Гарсия – Спенс, которая начнется 17 марта в 5:30 утра в этой новости.

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Теги: бокс, Майки Гарсия, Эррол Спенс, онлайн трансляция
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
    15.03.2019, 11:22
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