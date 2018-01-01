Менеджер Поветкина: Александр не против поединка с Усиком

Российский боксер планирует вернутся в ринг.

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Вадим Корнилов рассказал о планах своего подопечного.

“Александр заинтересован в продолжении своей карьеры, и надеется вернуться на ринг в мае или июне этого года.

Он хочет самых больших боев из возможных, бой за титул был бы наиболее интересен, но он не против боя с Усиком“, - заявил Корнилов.

Ранее сообщалось, что Поветкин больше не ведет переговоров о бое с Усиком, а Уайт и Хантер рассчитывают переманить его у украинца.