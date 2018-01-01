Менеджер Поветкина: Александр не против поединка с Усиком
Российский боксер планирует вернутся в ринг.
Менеджер российского боксера Александра Поветкина Вадим Корнилов рассказал о планах своего подопечного.
“Александр заинтересован в продолжении своей карьеры, и надеется вернуться на ринг в мае или июне этого года.
Он хочет самых больших боев из возможных, бой за титул был бы наиболее интересен, но он не против боя с Усиком“, - заявил Корнилов.
Ранее сообщалось, что Поветкин больше не ведет переговоров о бое с Усиком, а Уайт и Хантер рассчитывают переманить его у украинца.
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