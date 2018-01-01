Спенс: Я превосхожу Гарсию по всем фронтам
Обладатель пояса чемпиона мира IBF Эррол Спенс высказался о своем будущем сопернике, чемпионе мира в легком весе Майки Гарсие.
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“То, что мы отличаемся в габаритах - не важно. Навык к навыку, талант к таланту. В этом плане я лучше и превосхожу его по всем фронтам. На бумаге он сильнейший соперник сейчас, однако ринг нас рассудит.
Я знаю, что я - лучший боксер в мире, и докажу это в субботу. Я накажу его и заставлю подумать о том, что зря он не прислушался к совету своего брата и принял этот поединок“, - цитирует Спенса BoxingScene.
Напомним, бой Спенс - Гарсия состоится в субботу, 16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США).
Ранее тренер Спенса рассказал, в чем его подопечный лучше Гарсии.
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