Уайт и Хантер рассчитывают переманить у Усика соперника

Боксеры ожидают решения Поветкина по поединку с Усиком, а промоутер Эдди Хирн надеется устроить бои для тяжеловесов.

Известные боксеры супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт и Майкл Хантер рассчитывают провести бой с Александром Поветкиным, который сейчас ведет переговоры с украинцем Александром Усиком.

Уайт ищет нового соперника после того, как бой за титул WBC с Домиником Бризилом был отложен, а сам уроженец Калифорнии был назван следующим претендентом на звание чемпиона WBC против Деонтея Уайлдера. Одним из вариантов рассматривают Поветкина.

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“Главная цель для Уайта прямо сейчас – это провести поединок 13 июля в Великобритании, поэтому мы должны посмотреть, кто станет его следующим соперником “, - сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sports.

Хантер же первоначально был связан боем с Карлосом Такамом, но сейчас американец не рассматривает вариант боя с камерунцем. Хантер заинтересован в поединке с Поветкиным и уже успел высказаться об их возможном бое:

“Мне это нравится, особенно из-за главной идеи боя Усика-Поветкина, а еще больше мне нравится попытка внести в эти планы коррективы. Я очень взволнован“, - отметил Хантер.

Ранее сообщалось, что россиянин рассматривается потенциальным противником Александра Усика, дебют в супертяжелом весе которого запланирован на 18-е мая.