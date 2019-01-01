Переключиться на мобильную версию

Уайт и Хантер рассчитывают переманить у Усика соперника

Комментариев: 0
Боксеры ожидают решения Поветкина по поединку с Усиком, а промоутер Эдди Хирн надеется устроить бои для тяжеловесов.
Александр Поветкин может стать соперником Уайта или Хантера
Александр Поветкин может стать соперником Уайта или Хантера
Boxing Scene

Известные боксеры супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт и Майкл Хантер рассчитывают провести бой с Александром Поветкиным, который сейчас ведет переговоры с украинцем Александром Усиком.

Уайт ищет нового соперника после того, как бой за титул WBC с Домиником Бризилом был отложен, а сам уроженец Калифорнии был назван следующим претендентом на звание чемпиона WBC против Деонтея Уайлдера. Одним из вариантов рассматривают Поветкина.

Читай также: Поветкин просит промежуточный бой перед встречей с Усиком - Хирн

“Главная цель для Уайта прямо сейчас – это провести поединок 13 июля в Великобритании, поэтому мы должны посмотреть, кто станет его следующим соперником “, - сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sports.

Хантер же первоначально был связан боем с Карлосом Такамом, но сейчас американец не рассматривает вариант боя с камерунцем. Хантер заинтересован в поединке с Поветкиным и уже успел высказаться об их возможном бое:

“Мне это нравится, особенно из-за главной идеи боя Усика-Поветкина, а еще больше мне нравится попытка внести в эти планы коррективы. Я очень взволнован“, - отметил Хантер.

Ранее сообщалось, что россиянин рассматривается потенциальным противником Александра Усика, дебют в супертяжелом весе которого запланирован на 18-е мая.

Поделись:
Теги: бокс, Диллиан Уайт, Майкл Хантер, Александр Усик, Александр Поветкин, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь