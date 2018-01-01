Уайлдер получил 20-ти миллионное предложение от DAZN за бой с Бризилом

Американец ведет переговоры со стриминговым сервисом DAZN.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и его промоутер Шелли Финкель провели переговоры со стриминговым сервисом DAZN.

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Как сообщает Boxing news, американец получил выгодное финансовое предложение - гонорар в размере 20 миллионов долларов за поединок с его соотечественником Домиником Бризилом в мае, а также за поединок в конце года с британцем Энтони Джошуа, на кону которого будет стоять объединение всех чемпионских поясов.

При этом источник утверждает, что Деонтей на данный момент не принял окончательного решения по поводу сотрудничества с DAZN.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер не хочет организовывать встречу с Домиником Бризилом через систему платных трансляций Pay-Per-View.