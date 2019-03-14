Переключиться на мобильную версию

Хирн: Мы определимся с боем Усик - Поветкин в ближайшие дни

Комментариев: 2
Александр Усик в скором времени может дебютировать в хэвивейте.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

Читай также: Американский промоутер: Усик наделает много шума в супертяжелом весе

Бой с Поветкиным может стать для украинца дебютным в супертяжелом весе.

"В супертяжелом дивизионе много чего происходит в данный момент. Проведет ли Усик бой с Поветкиным? Мы определимся с этим в ближайшие несколько дней", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин больше не ведет переговоров с Александром Усиком.

Напомним, украинец показал, как готовится к переходу в хэвивейт.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Александр Поветкин, Эдди Хирн, супертяжелый вес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Поветкин  (аноним)  14.03.2019, 14:54
Оценка:  0
Поветкин
Скоро выйду в ринг на денежный поединок. Не даром я подставил англичанину свои разработанные дырочки.
петенька  (аноним)  14.03.2019, 13:54
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь