Хирн: Мы определимся с боем Усик - Поветкин в ближайшие дни

Александр Усик в скором времени может дебютировать в хэвивейте.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

Читай также: Американский промоутер: Усик наделает много шума в супертяжелом весе

Бой с Поветкиным может стать для украинца дебютным в супертяжелом весе.

"В супертяжелом дивизионе много чего происходит в данный момент. Проведет ли Усик бой с Поветкиным? Мы определимся с этим в ближайшие несколько дней", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин больше не ведет переговоров с Александром Усиком.

Напомним, украинец показал, как готовится к переходу в хэвивейт.