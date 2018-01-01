WBO назвала имя следующего соперника Ковалева

Россиянин Сергей Ковалев должен будет сразится с британским боксером Энтони Ярдом.

Стало известно имя следующего соперника российского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

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Как сообщает BoxingScene, WBO назначила следующим соперником россиянина обязательного претендента на титул Энтони Ярда из Великобритании. В организации потербовали, чтобы Ковалев провел переговоры с командой британца.

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Команды должны незамедлительно начать переговоры и договориться о бое в течение 30-ти дней. Если они не сумеют договориться, то WBO назначит промоутерские торги.

Минимальная сумма для торгов по организации боя Ковалев - Ярд составляет 300 тысяч долларов.

Напомним, в своем последнем бою в начале февраля 2019-го года Сергей Ковалев в реванше выиграл у Элейдера Альвареса, вернув себе чемпионский титул. Смотрите также видео боя Ковалев - Альварес.

Ранее сообщалось, что Ковалев готов провести бой с Саулем Альваресом.