WBO назвала имя следующего соперника Ковалева
Стало известно имя следующего соперника российского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.
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Как сообщает BoxingScene, WBO назначила следующим соперником россиянина обязательного претендента на титул Энтони Ярда из Великобритании. В организации потербовали, чтобы Ковалев провел переговоры с командой британца.
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Команды должны незамедлительно начать переговоры и договориться о бое в течение 30-ти дней. Если они не сумеют договориться, то WBO назначит промоутерские торги.
Минимальная сумма для торгов по организации боя Ковалев - Ярд составляет 300 тысяч долларов.
Напомним, в своем последнем бою в начале февраля 2019-го года Сергей Ковалев в реванше выиграл у Элейдера Альвареса, вернув себе чемпионский титул. Смотрите также видео боя Ковалев - Альварес.
Ранее сообщалось, что Ковалев готов провести бой с Саулем Альваресом.
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