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Ломаченко: Я хочу объединить пояса, а потом надрать з*дницу Дэвису

Комментариев: 3
Василий Ломаченко заявил, что хочет сразится с теми боксерами, которые много говорят.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал, что в ближайшее время планирует завладеть четырьмя поясами в своем дивизионе, а после этого сразиться с теми боксерами, которые часто заявляют, что смогут его победить.

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“Чего я жду от боя с Кроллой? Я думаю, что он будет интересным для фанатов. После этого поединка я хочу объединить все четыре пояса, а затем надрать задницу Джервонте Дэвису и всем тем боксерам, которые слишком много говорят“, - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Boxing Empire.

Напомним, 12-го апреля Василия Ломаченко проведет бой с Энтони Кроллой в Лос-Анджелесе (США). Украинец в преддверии этого поединка провел открытую тренировку.

Ранее сообщалось, что американец Джервонта Дэвис уверен, что сможет победить Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.03.2019, 18:32
Оценка:  0
гость
Осьминог Кличко тоже мечтал и говорил такое. Но Отгрёб столько. сколько пять мешков за всю карьеру не Отгребали..
гость  (аноним)  13.03.2019, 18:26
Оценка:  -1
гость
Мешкобой усрётся но не объединит пояса ..уже староват.
гость  (аноним)  13.03.2019, 18:24
Оценка:  -1
гость
Мешкобой усрётся но не объединит пояса.. уже староват..
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