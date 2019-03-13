Ломаченко: Я хочу объединить пояса, а потом надрать з*дницу Дэвису

Василий Ломаченко заявил, что хочет сразится с теми боксерами, которые много говорят.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал, что в ближайшее время планирует завладеть четырьмя поясами в своем дивизионе, а после этого сразиться с теми боксерами, которые часто заявляют, что смогут его победить.

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“Чего я жду от боя с Кроллой? Я думаю, что он будет интересным для фанатов. После этого поединка я хочу объединить все четыре пояса, а затем надрать задницу Джервонте Дэвису и всем тем боксерам, которые слишком много говорят“, - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Boxing Empire.

Напомним, 12-го апреля Василия Ломаченко проведет бой с Энтони Кроллой в Лос-Анджелесе (США). Украинец в преддверии этого поединка провел открытую тренировку.

Ранее сообщалось, что американец Джервонта Дэвис уверен, что сможет победить Ломаченко.