Кролла: Хочу, чтобы меня запомнили как боксера, победившего Ломаченко

Энтони Кролла рассчитывает забрать у Василия Ломаченко чемпионский пояс.

Британский боксер Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) считает, что способен выиграть у украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

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"Мало кто верит в то, что я смогу совершить сенсацию и шокировать мир. Так что, мне абсолютно нечего терять. Но у меня есть собственные ожидания от этого боя, и я выйду в ринг с мотивацией сделать так, чтобы все вокруг мной гордились.

Я хочу, чтобы меня запомнили как боксера, который победил Ломаченко. Я пережим много неприятных моментов в жизни, но я справился и 12-го апреля выйду против украинца. Все, через что я прошел, готовило меня к этому вечеру.

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Это мотивирует меня, подпитывает меня, но не давит. Я не считаю себя боксером из рейтинга Р4Р, но я боксер мирового уровня - я выиграл пояс чемпиона мира, побеждал чемпионов и боксеров мирового уровня", - приводит слова Кроллы Press Association Sport.

Напомним, бой Ломаченко - Кролла состоится 12-го апреля в Лос-Анджелесе (США).

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко провел открытую тренировку в преддверии этого боя. Также украинец признался, что не уверен в том, что сможет доминировать над Кроллой.