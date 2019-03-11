Популярный голливудский актер похвастался фотографией с Ломаченко

Марк Уолберг опубликовал снимок с украинским боксером Василием Ломаченко.

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко находится в США, где готовится к бою с Энтони Кроллой.

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Украинец в Америке встретился с известным голливудским актером Марком Уолбергом, который поспешил похвастаться своим фанатам фотографией с боксером.

“№1 Pound for Pound“, - написал Уолберг на своей страничке в Instagram под снимком с Ломаченко.

Отметим, что Уолберг известен по фильмам Макс Пэйн, Третий лишний, а также Трансформеры.

Напомним, Бой Ломаченко - Кролла состоится 12-го апреля в Лос-Анджелесе (США). В преддверии этого поединка украинец провел открытую тренировку.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не уверен, что сможет доминировать над своим соперником.