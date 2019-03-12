Ломаченко не уверен, что сможет доминировать в поединке с Кроллой

Украинец считает, что очень многое в этом поединке будет зависеть именно от Энтони Кроллы.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сообщил, что не особо много знает о своем сопернике Энтони Кролле, но готовится к поединку с ним точно так же, как и всегда.

“Я не очень много знаю о Кролле. Я знаю его по его по двум поединкам с Линаресом. Он весьма агрессивный боксер, а я люблю соперников, которые идут вперед.

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Я готовлюсь к этому бою так же, как и обычно. Я уже несколько месяцев тренируюсь и постараюсь хорошо выступить для моих фанатов. Я продемонстрирую свой лучший бокс, и надеюсь, что всем это понравится.

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Если честно, я не знаю, смогу ли доминировать над Кроллой, ведь я не могу заглянуть в будущее. Все будет зависеть от того, как будет боксировать сам Кролла. Посмотрим“, - сказал Ломаченко во время открытой тренировки в США.

Напомним, уже 12-го апреля в Лос-Анджелесе (США) Василий Ломаченко проведет бой с Энтони Кроллой. В преддверии этого поединка украинец провел открытую тренировку.

Ранее Ломаченко признался, что в Лос-Анджелесе очень страстные фанаты, которые любят бокс.