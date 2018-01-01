Ломаченко провел открытую тренировку: лучшие фото украинского чемпиона

Василий Ломаченко побоксировал в присутствии журналистов.

Василий Ломаченко Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко провел открытую тренировку для представителей прессы.

Читай также: Экс-соперник Кроллы: На месте Энтони я бы ударил Ломаченко по яйцам

Украинец продемонстрировал свои навыки, а также ответил на вопросы журналистов. Тренировка состоялась в зале Fortune Gym в Голливуде, а вместе с Ломаченко там находился и Хильберто Рамирес.

Напомним, Василий Ломаченко проведет бой с Энтони Кроллой 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

Кролла считает, что изучить стиль Ломаченко достаточно сложно.