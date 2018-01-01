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Ломаченко провел открытую тренировку: лучшие фото украинского чемпиона

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Василий Ломаченко побоксировал в присутствии журналистов.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко провел открытую тренировку для представителей прессы.

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Украинец продемонстрировал свои навыки, а также ответил на вопросы журналистов. Тренировка состоялась в зале Fortune Gym в Голливуде, а вместе с Ломаченко там находился и Хильберто Рамирес.

Напомним, Василий Ломаченко проведет бой с Энтони Кроллой 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

Кролла считает, что изучить стиль Ломаченко достаточно сложно.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, открытая тренировка, фото
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