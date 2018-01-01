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Стало известно имя следующего соперника Чисоры

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Британский боксер выйдет в ринг против Сенада Гаши.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора проведет свой следующий поединок 20 апреля арене О2 в Лондоне. Его соперником станет немец Сенад Гаши.

“Шесть недель до того как я вернусь на войну. Я не могу дождаться этого. В субботу, 20 апреля, я выйду в ринг подготовленным к любому развитию событий. У меня есть что доказать всем и моя миссия продолжается“, - цитирует Чисору BoxingScene.

Напомним, последний бой британца состоялся в декабре прошлого года. Тогда в матче-реванше Чисора проиграл соотечественнику Диллиану Уайту.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Сенад Гаши
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Источник: BoxingScene

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