Стало известно имя следующего соперника Чисоры

Британский боксер выйдет в ринг против Сенада Гаши.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора проведет свой следующий поединок 20 апреля арене О2 в Лондоне. Его соперником станет немец Сенад Гаши.

“Шесть недель до того как я вернусь на войну. Я не могу дождаться этого. В субботу, 20 апреля, я выйду в ринг подготовленным к любому развитию событий. У меня есть что доказать всем и моя миссия продолжается“, - цитирует Чисору BoxingScene.

Напомним, последний бой британца состоялся в декабре прошлого года. Тогда в матче-реванше Чисора проиграл соотечественнику Диллиану Уайту.