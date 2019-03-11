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Хирн: У нас есть огромные шансы устроить поединок Джошуа - Уайлдер

Комментариев: 2
Промоутер отметил, что работа по организации уже проходит.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что платформа DAZN может помочь в организации поединка его клиента с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

“Сейчас мы работаем над организацией боя Джошуа с Уайлдером. Это замечательно, поскольку у нас есть огромные шансы устроить такой поединок.

В этом нам поможет исполнительный директор DAZN Джон Скиппер. Он уже доказал, что он очень хорош в переговорах. Я надеюсь, что он убедит Уайлдера подписать контракт“, - приводит слова Хирна TalkSport. 

Напомним, что свой следующий поединок Джошуа проведет 1 июня в Нью-Йорке. Его соперником станет Джаррелл Миллер.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Уайлдера может стать Доминик Бризил.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа
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Источник: talksport.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.03.2019, 19:07
Оценка:  0
гость
Уолдер.. эта Обезьяна шелудивая ни когда не согласится...
ВоблаВологда  (аноним)  11.03.2019, 18:53
Оценка:  0
ВоблаВологда
Убедит сцыкуна Джошуа подписать контракт. Может еще оптом и Поветкина уговорят))))).
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