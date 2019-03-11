Хирн: У нас есть огромные шансы устроить поединок Джошуа - Уайлдер

Промоутер отметил, что работа по организации уже проходит.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что платформа DAZN может помочь в организации поединка его клиента с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

“Сейчас мы работаем над организацией боя Джошуа с Уайлдером. Это замечательно, поскольку у нас есть огромные шансы устроить такой поединок.

В этом нам поможет исполнительный директор DAZN Джон Скиппер. Он уже доказал, что он очень хорош в переговорах. Я надеюсь, что он убедит Уайлдера подписать контракт“, - приводит слова Хирна TalkSport.

Напомним, что свой следующий поединок Джошуа проведет 1 июня в Нью-Йорке. Его соперником станет Джаррелл Миллер.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Уайлдера может стать Доминик Бризил.