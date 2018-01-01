В США убили мать чемпиона мира во втором среднем весе

В семье Калеба Планта произошло трагическое событие.

Ужасное событие произошло в семье чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта.

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Как сообщает fox17.com, мать боксера Бет Плант была убита полицией в американском штате Теннесси. 51-летняя женщина находилась в карете скорой помощи, однако по какой-то причине начала размахивать ножом и угрожать парамедикам.

Полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие. Женщину привезли в больницу, однако она скончалась. Расследование по этому инциденту продолжается.

Судя по всему, у женщины было психическое расстройство, однако пока полиция не дает комментариев по данному эпизоду. Инцидент произошел в ночь с 8-го на 9-е марта.

Ранее сообщалось, что американского боксера застрелил в собственном доме 12-летний ребенок.